Донбасс сегодня: гаубицы в жилых кварталах ДНР, небоевые потери ВСУ и «сказки» украинских блогеров

Донбасс, 22 ноября. Число вооруженных провокаций со стороны ВСУ существенно снизилось. В ДНР разрушены дома и ранена мирная жительница. «Защитники» Донбасса из ВСУ селятся в отобранных у мирных жителей домах. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 12 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. Всего по территории Донбасса было выпущено более двухсот мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам ДНР и ЛНР велся в том числе из минометов калибра 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов украинские силовики задействовали штатные вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего военнослужащие ВСУ и национальной гвардии Украины 27 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрела украинскими военными города Докучаевска на территории ДНР ранена мирная жительница, девять домостроений получили повреждения.

Небоевые потери ВСУ

Военная разведка ДНР сообщила об инциденте со смертельным исходом на украинском КПП в контролируемом ВСУ Дзержинске. Причиной происшествия стало то, что при несении боевого дежурства на контрольно-пропускном пункте у воинской части трое военнослужащих 128 огпбр (отдельной горно-пехотной бригады) активно употребляли спиртные напитки.

Ночью через этот КПП возвращались из «самоволки» двое прикомандированных военнослужащих из 10 огшбр (отдельной горно-штурмовой бригады) ВСУ. Военные остановили такси за несколько сот метров от КПП и направились в расположение части. Один из пьяных военнослужащих 128 бригады, стоявших на дежурстве, не пытаясь остановить бойцов 10 бригады, выпустил автоматную очередь на поражение. В результате стрельбы один из военнослужащих 10 огшбр ВСУ был убит.

Гаубицы ВСУ в жилых кварталах Дзержинска

Военная разведка ДНР зафиксировала концентрацию запрещенных вооружений ВСУ вдоль линии соприкосновения. В зоне ответственности 128 огпбр в районе подконтрольного ВСУ Дзержинска зафиксировано присутствие третьего гаубичного артиллерийского дивизиона 44 отдельной артиллерийской бригады ВСУ. Дивизион проходит проверку готовности выполнения огневых задач.

Также донецкой разведкой установлено местоположение шести единиц 152-мм гаубиц Д-20 44 артбригады ВСУ. Гаубицы размещены в четырех километрах от линии соприкосновения и в жилых кварталах Дзержинска.

В связи с установленными фактами руководство ДНР призвало наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине и лично замглавы миссии Александра Хуга усилить наблюдение за указанным районом.

Украинские десантники квартируют в детсадах

Разведкой ДНР установлено присутствие в районе села Калиновка к западу от Мариуполя батальонно-тактической группы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отмечается, что личный состав бригады расквартирован в захваченных у местного населения жилых домах, а также в зданиях школы и детского сада.

Жители Калиновки сообщают, что украинские бойцы постоянно находятся в состоянии алкогольного опьянения. Жители жалуются на военнослужащих, которые пьяные и с оружием ходят по поселку и ездят на автомобилях, представляя опасность для людей. Кроме того, по информации местного населения, из уст подвыпивших солдат 79 бригады часто звучат слова о нежелании «идти в мясорубку» под Мариуполем, куда, по некоторым данным, их могут отправить в ближайшее время по приказу из Киева.

ВСУ «накрошили террористов»

Очередной украинский блогер, «имеющий свои источники в Донецке», создал для украинских СМИ информационный повод. Александр Чернов на своей странице в социальной сети сообщает о якобы «крупных потерях» военнослужащих ДНР и ЛНР в боях под городом Стаханов. При этом основной упор блогер делает на «ликвидацию» украинскими военными «российских военнослужащих». Вывод делается на основании того, что, по «оперативной информации» блогера, 20 ноября в морг Луганска якобы были доставлены несколько трупов.

Показательно, что в публикации Чернова отсутствуют идентификационные данные и отношение к воинским подразделениям якобы «десятков убитых и раненных ополченцев и россиян». То есть, речь просто идет о мифических сражениях и такой же мифической «ответке ВСУ», в результате которой и были якобы убиты и ранены военнослужащие ДНР и ЛНР.

Собственные источники корреспондента ФАН в оборонном ведомстве ЛНР данную информацию опровергли и посоветовали не обращать внимания на «пьяные сказки украинских блогеров и волонтеров».

Но для украинских СМИ более удачного инфоповода и не нужно. Так непроверенная и неподтвержденная информация понеслась в Сеть радовать определенную аудиторию, которая в очередной получила якобы «доказательства» неоднократно опровергнутого «российского присутствия» в Донбассе.

Напомним, в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не является участницей конфликта на востоке Украины, а российских военных в Донбассе нет.