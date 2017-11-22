Сирия: Президент Ирана заявил о необходимости создания условий для возврата беженцев

Сочи, 22 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите в Сочи, заявил о необходимости создания условий для добровольного возврата беженцев в Сирию.

Он также отметил, что саммит в Сочи, посвященный сирийской проблематике, открывает новые перспективы для завершения кризиса на территории ближневосточного государства.

Отметим, в Сочи впервые в истории проходит саммит глав России, Турции и Ирана. Лидеры стран обсуждают урегулирование конфликта в Сирии, а также перезапуск политического процесса в стране.

Владимир Путин в своей речи отметил, что режим прекращения боевых действий в Сирии, о введении которого было объявлено ранее, успешно соблюдается, на территории страны также функционируют зоны деэскалации.