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Сирия: Президент Ирана заявил о необходимости создания условий для возврата беженцев
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    Сирия: Президент Ирана заявил о необходимости создания условий для возврата беженцев

    17:03  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:39  22 Ноября 2017
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    Сирия: Президент Ирана заявил о необходимости создания условий для возврата беженцев

    Сочи, 22 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани, выступая на саммите в Сочи, заявил о необходимости создания условий для добровольного возврата беженцев в Сирию.

    Он также отметил, что саммит в Сочи, посвященный сирийской проблематике, открывает новые перспективы для завершения кризиса на территории ближневосточного государства.

    Отметим, в Сочи впервые в истории проходит саммит глав России, Турции и Ирана. Лидеры стран обсуждают урегулирование конфликта в Сирии, а также перезапуск политического процесса в стране.

    Владимир Путин в своей речи отметил, что режим прекращения боевых действий в Сирии, о введении которого было объявлено ранее, успешно соблюдается, на территории страны также функционируют зоны деэскалации.   

    Автор: Федор Веснин
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