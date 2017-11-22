Роухани на встрече с Путиным объявил о разрушении основы ИГ

Сочи, 22 ноября. Президент Ирана Хасан Роухани объявил о разрушении основы ИГ1. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«К счастью, сегодня мы находимся в условиях, когда главные основы ИГ разрушены, а остальные террористические группировки близки к распаду», — отметил он.

По словам иранского лидера, этой победе мир обязан смелости сирийского народа и добровольцев, которые «разрушили дьявольские крепости терроризма». Роухани подчеркнул, что необходимо продолжить борьбу с терроризмом, чтобы ликвидировать последние ячейки ИГ.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство»1 (ДАИШ) официально запрещена в России. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, благодаря действиям сирийской армии и ВКС РФ, удалось очистить 90% территорий арабской республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.