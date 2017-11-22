Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми
Новости Сирии
Путин уверен, что договоренности в Сочи помогут укрепить территориальную целостность Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин уверен, что договоренности в Сочи помогут укрепить территориальную целостность Сирии

    16:51  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:15  22 Ноября 2017
    124

    Путин уверен, что договоренности в Сочи помогут укрепить территориальную целостность Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что дискуссия на трехсторонней встрече в Сочи будет результативной, а договоренности помогут укрепить территориальную ценность Сирии.

    «Уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии», — заявил глава государства на встрече с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

    Как отмечает агентство РИА Новости, в Сочи началась трехсторонняя встреча лидеров РФ, Ирана и Турции.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #сочи #саммит
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть