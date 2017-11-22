Путин уверен, что договоренности в Сочи помогут укрепить территориальную целостность Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что дискуссия на трехсторонней встрече в Сочи будет результативной, а договоренности помогут укрепить территориальную ценность Сирии.

«Уверен, что дискуссия будет предметной и результативной, а достигнутые договоренности послужат дальнейшему восстановлению мира и безопасности в Сирии», — заявил глава государства на встрече с Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани.

Как отмечает агентство РИА Новости, в Сочи началась трехсторонняя встреча лидеров РФ, Ирана и Турции.