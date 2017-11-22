Путин подчеркнул важность гуманитарного аспекта для урегулирования в Сирии

Сочи, 22 ноября. Гуманитарный аспект и адресная помощь населению, а также разминирование территорий Сирии и помощь беженцам в возвращении домой важны для урегулирования ситуации в САР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с главами Турции и Ирана в Сочи.

Российский лидер подчеркнул, что успех преобразований в Сирии зависит от решения социально-экономических проблем республики, в частности восстановления инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, систем образования и здравоохранения.