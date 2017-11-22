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Путин подчеркнул важность гуманитарного аспекта для урегулирования в Сирии
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    Путин подчеркнул важность гуманитарного аспекта для урегулирования в Сирии

    16:50  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:48  22 Ноября 2017
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    Путин подчеркнул важность гуманитарного аспекта для урегулирования в Сирии

    Сочи, 22 ноября. Гуманитарный аспект и адресная помощь населению, а также разминирование территорий Сирии и помощь беженцам в возвращении домой важны для урегулирования ситуации в САР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с главами Турции и Ирана в Сочи.

    Российский лидер подчеркнул, что успех преобразований в Сирии зависит от решения социально-экономических проблем республики, в частности восстановления инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства, систем образования и здравоохранения.

    «Не менее важное значение имеет гуманитарный аспект, включая адресную помощь населению, разминированию освобожденных территорий, оказания содействия в возвращении беженцев», — сказал Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия #турция #иран
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