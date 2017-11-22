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Путин: Народ Сирии должен сам определять свое будущее
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    Путин: Народ Сирии должен сам определять свое будущее

    16:49  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:13  22 Ноября 2017
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    Путин: Народ Сирии должен сам определять свое будущее

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что народ Сирии должен сам определить свое будущее, процесс будет непростым. 

    Глава государства Владимир Путин на саммите в Сочи заявил, что процесс урегулирования в Сирии будет непростым и требует компромиссов, в том числе и от правительства САР.

    «Сирийский народ должен сам определить свое будущее, процесс будет непростым», — сказал глава государства РФ Владимир Путин. 

    Напомним, что 22 ноября в Сочи стартовал трехсторонний саммит на высшем уровне с участием президентов РФ, Турции и Ирана, которые возглавляют страны-гаранты по Сирии. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #сирия #дамаск #сочи
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