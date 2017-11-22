Сочи, 22 ноября. Внутрисирийский диалог должен включать все группы. Именно с такой целью был организован Конгресс национального сирийского диалога, заявил президент России Владимир Путин.

Во время встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани Путин намерен обменяться мнениями о том, как придать мощный импульс политическому урегулированию в Сирии. Он отметил, что это должно произойти на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.

«Напомню, что этим документом предусмотрен запуск широкого межсирийского диалога с участием всех без исключения этнических, конфессиональных и политических групп населения», — констатировал российский лидер.

Путин отметил, что жителям Сирии предстоит самостоятельно определить свое будущее. Сирийцы должны будут согласовать принципы госустройства.