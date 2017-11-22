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Внутрисирийский диалог должен включать всех участников конфликта  — Путин
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    Внутрисирийский диалог должен включать всех участников конфликта  — Путин

    16:49  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:26  22 Ноября 2017
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    Внутрисирийский диалог должен включать всех участников конфликта  — Путин

    Сочи, 22 ноября. Внутрисирийский диалог должен включать все группы. Именно с такой целью был организован Конгресс национального сирийского диалога, заявил президент России Владимир Путин.

    Во время встречи с президентами Турции и Ирана Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани Путин намерен обменяться мнениями о том, как придать мощный импульс политическому урегулированию в Сирии. Он отметил, что это должно произойти на основе резолюции 2254 Совбеза ООН.

    «Напомню, что этим документом предусмотрен запуск широкого межсирийского диалога с участием всех без исключения этнических, конфессиональных и политических групп населения», — констатировал российский лидер.

    Путин отметил, что жителям Сирии предстоит самостоятельно определить свое будущее. Сирийцы должны будут согласовать принципы госустройства.

    «Очевидно, что процесс реформирования будет непростым… — заметил Путин. — Именно на это нацелена поддерживаемая нами инициатива созыва здесь, в Сочи, Конгресса национального диалога Сирии».

    Внутрисирийский диалог должен включать всех участников конфликта  — Путин

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #сирия #диалог
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