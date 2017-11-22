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Путин: Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается
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    Путин: Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается

    16:46  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:40  22 Ноября 2017
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    Путин: Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите в Сочи, заявил, что режим прекращения боевых действий на территории ближневосточного государства соблюдается, а зоны деэскалации в Сирии успешно функционируют.

    «Режим прекращения боевых действий на территории Сирии соблюдается», — цитирует российского лидера РИА Новости.

    Российский лидер также отметил, что совместными усилиями удалось предотвратить распад Сирии, а теперь даже появилась реальная возможность положить конец многолетней гражданской войне в стране.

    Напомним, в Сочи впервые в истории проходит трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, основной темой которого является сирийское урегулирование. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в рамках мероприятия обсуждают возможный перезапуск политического процесса в Сирии, ситуацию в зонах деэскалации и другие сопряженные темы.   

    Автор: Федор Веснин
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    #путин #сирия #деэскалация #обсуждение
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