Путин: Режим прекращения боевых действий в Сирии соблюдается

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите в Сочи, заявил, что режим прекращения боевых действий на территории ближневосточного государства соблюдается, а зоны деэскалации в Сирии успешно функционируют.

«Режим прекращения боевых действий на территории Сирии соблюдается», — цитирует российского лидера РИА Новости.

Российский лидер также отметил, что совместными усилиями удалось предотвратить распад Сирии, а теперь даже появилась реальная возможность положить конец многолетней гражданской войне в стране.

Напомним, в Сочи впервые в истории проходит трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран, основной темой которого является сирийское урегулирование. Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в рамках мероприятия обсуждают возможный перезапуск политического процесса в Сирии, ситуацию в зонах деэскалации и другие сопряженные темы.