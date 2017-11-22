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Путин призвал формализовать урегулирование в Сирии в рамках женевского процесса
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    Путин призвал формализовать урегулирование в Сирии в рамках женевского процесса

    16:46  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:32  22 Ноября 2017
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    Путин призвал формализовать урегулирование в Сирии в рамках женевского процесса

    Сочи, 22 ноября. Политическое урегулирование в Сирии необходимо формализовать в рамках женевского процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи глав России, Ирана и Турции в Сочи.

    Глава государства констатировал новый этап сирийского урегулирования, который позволяет поступить к реальному политическому процессу. Путин убежден, что совместные усилия необходимо направить на обеспечение долгосрочной нормализации ситуации в САР.

    «Прежде всего имею в виду процесс политического урегулирования с финализацией этих переговоров в рамках женевского процесса, и на содействие обустройства страны в постконфликтный период»,  — заявил российский лидер.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #сирия
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