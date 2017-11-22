Путин призвал формализовать урегулирование в Сирии в рамках женевского процесса

Сочи, 22 ноября. Политическое урегулирование в Сирии необходимо формализовать в рамках женевского процесса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе трехсторонней встречи глав России, Ирана и Турции в Сочи.

Глава государства констатировал новый этап сирийского урегулирования, который позволяет поступить к реальному политическому процессу. Путин убежден, что совместные усилия необходимо направить на обеспечение долгосрочной нормализации ситуации в САР.