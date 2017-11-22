Путин отметил особую роль Эрдогана и Роухани в переговорах по Сирии

Сочи, 22 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин положительно оценил роль лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани в астанинском процессе по Сирии.

По словам Путина, без участия Анкары и Тегерана невозможно было бы добиться прекращения боевых действий в зоне регионального конфликта.

«Хочу отметить особую роль президента Турции и президента Ирана. Если бы не ваша позиция, астанинского процесса просто не было бы, не было бы прекращения боевых действий, не было бы прекращения огня, не было бы создания зон деэскалации», — подчеркнул российский лидер в своем выступлении на трехстороннем саммите в Сочи.

Напомним, ранее стало известно о том, что специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура планирует в конце недели провести переговоры с властями России.