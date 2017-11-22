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Исторический саммит Россия – Турция – Иран начался в Сочи
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    Исторический саммит Россия – Турция – Иран начался в Сочи

    16:45  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:08  22 Ноября 2017
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    Исторический саммит Россия – Турция – Иран начался в Сочи

    Сочи, 22 ноября. В Сочи начался трехсторонний саммит с участием лидеров России, Турции и Ирана. 

    В сочинском санатории «Русь» стартовал саммит на высшем уровне с участием президентов РФ, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. По данным пресс-службы Кремля, участники переговоров обменяются мнениями по сирийской проблематике с учетом результатов работы на площадке Астаны. 

    «На фоне достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и заметного снижения уровня насилия в Сирии планируется обсудить дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки», — отмечается в релизе. 

    Отметим, что место проведения саммита находится на побережье Черного моря, санаторий «Русь» окружен уникальным парком. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #путин #россия #сирия #турция #эрдоган #сочи #иран #роухани
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