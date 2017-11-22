Исторический саммит Россия – Турция – Иран начался в Сочи

Сочи, 22 ноября. В Сочи начался трехсторонний саммит с участием лидеров России, Турции и Ирана.

В сочинском санатории «Русь» стартовал саммит на высшем уровне с участием президентов РФ, Турции и Ирана — Владимира Путина, Реджепа Эрдогана и Хасана Роухани. По данным пресс-службы Кремля, участники переговоров обменяются мнениями по сирийской проблематике с учетом результатов работы на площадке Астаны.

«На фоне достигнутых успехов в борьбе с терроризмом и заметного снижения уровня насилия в Сирии планируется обсудить дальнейшие шаги по обеспечению долгосрочной нормализации обстановки», — отмечается в релизе.

Отметим, что место проведения саммита находится на побережье Черного моря, санаторий «Русь» окружен уникальным парком.