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Путин заявил о предотвращении распада Сирии
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    Путин заявил о предотвращении распада Сирии

    16:45  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:25  22 Ноября 2017
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    Путин заявил о предотвращении распада Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне в Сирийской республике. По его словам, также удалось предотвратить распад Сирии.

    Так, на встрече с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани российский лидер отметил, что в Сирии завершаются масштабные боевые действия против боевиков. 

    «Благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы», — сказал глава российского государства.

    Путин добавил, что сейчас «появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», поскольку по боевикам в Сирии нанесен решающий удар.

    Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад Российской Федерации в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1) в Сирийской арабской республике.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия
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