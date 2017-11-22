Путин заявил о предотвращении распада Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне в Сирийской республике. По его словам, также удалось предотвратить распад Сирии.

Так, на встрече с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Роухани российский лидер отметил, что в Сирии завершаются масштабные боевые действия против боевиков.

«Благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад Сирии, не допустить ее захвата международными террористами, избежать гуманитарной катастрофы», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что сейчас «появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», поскольку по боевикам в Сирии нанесен решающий удар.

Напомним, ранее глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад Российской Федерации в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1) в Сирийской арабской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.