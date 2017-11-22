Путин заявил о завершающем этапе масштабных боевых действий в Сирии

Сочи, 22 октября. Президент России Владимир Путин в среду объявил, что масштабные боевые действия против боевиков в Сирии подходят к концу. Об этом он сказал во время встречи с лидерами Турции и Ирана в Сочи.

«Масштабные боевые действия против террористических бандформирований в Сирии завершаются. По боевикам в Сирии нанесен решающий удар и появился реальный шанс положить конец многолетней гражданской войне», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что благодаря усилиям России, Ирана и Турции удалось предотвратить распад страны, не дать террористам захватить ее территории и не допустить возникновения гуманитарной катастрофы.

Напомним, что в понедельник Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, который также посетил Сочи. Лидеры двух стран обсудили вопросы политического урегулирования вооруженного конфликта в арабской республике и борьбу против террористов.