Тело мужчины обнаружили на горнолыжном курорте в Кузбассе

Кемерово, 22 ноября. Тело мужчины было обнаружено на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области.

Один турист — житель Новокузнецка — обнаружил тело человека на горе Зеленой около 10.40 22 ноября. Мужчина лежал в снегу и не подавал признаков жизни, сообщает «Газета Кемерова».

По предварительным данным, мужчина приехал отдыхать со своими друзьями на горнолыжный курорт. Его друзья спустились по несанкционированной трассе. Компания ждала мужчину, но его не было, и его друзья, воспользовавшись рацией, пытались с связаться с ним. Однако тело мужчины к тому моменту нашли другие горнолыжники, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Предположительно, мужчина не справился с условиями спуска и упал.

Врачи диагностировали смерть. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося и причина смерти 59-летнего жителя Тюмени.