Донецк, 22 ноября. ВСУ ворвались в населенный пункт Гладосово, расположенный на горловском направлении, и захватили в плен мирных жителей. Украинских военнослужащих не остановил тот факт, что в это время в Донецкой народной республике находился заместитель главы ОБСЕ на Украине Александр Хуг, сообщили в ВС ДНР.

Ночью ВСУ ворвались в Гладосово — населенный пункт, расположенный под Зайцево на горловском направлении. По данным военных ДНР, в операции по захвату поселка участвовали подразделения 54-й омбр и 24-го батальона националистического батальона «Айдар».

«Каратели под покровом ночи ворвались в поселок и заблокировали каждый дом, запретив под угрозой применения оружия местным жителям покидать свои жилища, — рассказали военные источники. — От жителей поселка поступают тревожные звонки о помощи и сообщения о фактах бесчинства со стороны националистически настроенных подразделений ВСУ».

В жилых кварталах украинские силовики разместили минометные орудия для обстрела других населенных пунктов ДНР. А также заминировали его окраины. Военное присутствие ВСУ в Гладосово подтвердил украинский волонтер Юрий Мысягин, который ранее заявил о захвате земель в Донбассе.