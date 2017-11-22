Путин: Встреча РФ с Ираном и Турцией должна закрепить позитивные изменения в Сирии

Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин отметил положительные перспективы трехсторонней встречи с Турцией и Ираном.

В ходе трехсторонней встречи президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемы мирного урегулирования ситуации в Сирийской арабской республики. Лидеры государств обменялись мнениями об успехах в борьбе с террористическими группировками и результатах работы в астанинском формате.

Владимир Путин подчеркнул, что трехсторонняя встреча призвана закрепить и расширить положительные изменения в Сирии.

Отмечается, что Турция взяла на себя обязанности по контролю над соблюдением режима перемирия в сирийских зонах деэскалации, а также ввела военный контингент в провинцию Идлиб для обеспечения безопасности мирного населения и стабильности в регионе. Иран оказывает поддержку Дамаску, а также ливанскому движению «Хезболла», которое сражается с боевиками на стороне правительственных войск.