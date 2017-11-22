Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми
Весь мир
Путин: Встреча РФ с Ираном и Турцией должна закрепить позитивные изменения в Сирии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин: Встреча РФ с Ираном и Турцией должна закрепить позитивные изменения в Сирии

    16:48  22 Ноября 2017  /обновлено: 17:10  22 Ноября 2017
    46

    Путин: Встреча РФ с Ираном и Турцией должна закрепить позитивные изменения в Сирии

    Сочи, 22 ноября. Президент России Владимир Путин отметил положительные перспективы трехсторонней встречи с Турцией и Ираном.

    В ходе трехсторонней встречи президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом проблемы мирного урегулирования ситуации в Сирийской арабской республики. Лидеры государств обменялись мнениями об успехах в борьбе с террористическими группировками и результатах работы в астанинском формате.

    Владимир Путин подчеркнул, что трехсторонняя встреча призвана закрепить и расширить положительные изменения в Сирии.

    Отмечается, что Турция взяла на себя обязанности по контролю над соблюдением режима перемирия в сирийских зонах деэскалации, а также ввела военный контингент в провинцию Идлиб для обеспечения безопасности мирного населения и стабильности в регионе. Иран оказывает поддержку Дамаску, а также ливанскому движению «Хезболла», которое сражается с боевиками на стороне правительственных войск.

    Путин: Встреча РФ с Ираном и Турцией должна закрепить позитивные изменения в Сирии

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир путин #сирия #турция #сочи #иран
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть