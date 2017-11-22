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ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ
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    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    17:16  22 Ноября 2017
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    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    Докучаевск, 22 ноября. Вместе с первым настоящим снегом на головы жителей Докучаевска упали украинские снаряды. Те, кто продолжают жить на лезвии ножа, вынуждены перестраивать свой быт под военные реалии. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на месте обстрелов города со стороны ВСУ.

    Украинские военные вели огонь из 30-мм автоматической пушки БМП-2, в результате чего повреждения получили не меньше 14 домов. Снаряды разносили жилища безоружных мирных жителей. Обстрел начался еще в светлое время суток. Один из снарядов упал рядом с домом по адресу ул. Гвардейская, 39. В это время там находился сын Инны Владимировны, которая рассказала корреспондентам ФАН, что произошло с ее ребенком.

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    «Когда начался обстрел, я дозвонилась сыну. Он плакал, был очень напуган. Меня отпустили с работы. Когда мы пришли домой, ребенок был у соседей», — рассказывает пострадавшая.

    Как стало известно со слов хозяйки дома, в результате обстрела повреждения получила крыша, а также были выбиты два стеклопакета.

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    Еще один снаряд угодил в ясли-сад Докучаевска. Корреспондентам ФАН удалось пообщаться с сотрудниками детского учреждения и выяснить подробности.

    «Вверху три волны шифера сорвало. И боковину обшивки слухового окна. Это я уже задул просто пеной, чтоб не свистело. Оно, получилось, у нас прилетело с западной стороны, потому что там и на стенке есть следы», — сообщил подсобный рабочий.

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    Обстрел велся со стороны поселка Новотроицкое. Об этом рассказала заведующая ясли-садом Татьяна Николаевна.

    «Какие военные здесь, ну скажите? У нас спальный район. У нас везде жилые дома. Военных здесь нигде нет. Как-то же нужно по-другому договариваться. У нас у людей родственники и там, и здесь. Вот как так может быть?», — негодует педагог.

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    ФАН публикует фото последствий обстрела Докучаевска со стороны ВСУ

    Автор: Андрей Тюнников
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #всу #донбасс #докучаевск
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