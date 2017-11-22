«Нафтогаз» нанял в США компанию для противодействия «Северному потоку»

Киев, 22 ноября. Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» заключила договор с американским лоббистами Yorktown Solutions для продвижения украинских газовых интересов в США, говорится в релизе, обнародованном 22 ноября.

Украинский «Нафтогаз» подписал контракт с американской компанией Yorktown Solutions, который будет действовать до конца текущего года. Стоимость услуг лоббистов оценивается в $37 тыс. Компания должна организовать представителям Украины встречи в Конгрессе и различных комитетах, с органами исполнительной власти, президентской администрации, ведущими аналитиками.

Украинская сторона пояснила, что решение о контракте с лоббистами связано с «с необходимостью реагирования на активизацию лоббистской кампании «Газпрома» по продвижению строительства «Северный поток-2». Ранее американский посол на Украине Мари Йованович оценила потери Киева от ввода второй ветки «Северного потока». Дипломат полагает, что Украина может потерять до 3% ВВП.



