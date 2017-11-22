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Общество
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Украина
«Нафтогаз» нанял в США компанию для противодействия «Северному потоку»
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    «Нафтогаз» нанял в США компанию для противодействия «Северному потоку»

    17:17  22 Ноября 2017
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    «Нафтогаз» нанял лоббистов США для борьбы со строительством «Северного потока»

    Киев, 22 ноября. Украинская энергетическая компания «Нафтогаз» заключила договор с американским лоббистами Yorktown Solutions для продвижения украинских газовых интересов в США, говорится в релизе, обнародованном 22 ноября.

    Украинский «Нафтогаз» подписал контракт с американской компанией Yorktown Solutions, который будет действовать до конца текущего года. Стоимость услуг лоббистов оценивается в $37 тыс. Компания должна организовать представителям Украины встречи в Конгрессе и различных комитетах, с органами исполнительной власти, президентской администрации, ведущими аналитиками.

    Украинская сторона пояснила, что решение о контракте с лоббистами связано с «с необходимостью реагирования на активизацию лоббистской кампании «Газпрома» по продвижению строительства «Северный поток-2». Ранее американский посол на Украине Мари Йованович оценила потери Киева от ввода второй ветки «Северного потока». Дипломат полагает, что Украина может потерять до 3% ВВП.

    «Нафтогаз» нанял лоббистов США для борьбы со строительством «Северного потока»


     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #сша #украина #нафтогаз #лобби
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