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Спецпосланник ООН по Сирии проведет переговоры в Москве
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    Спецпосланник ООН по Сирии проведет переговоры в Москве

    16:32  22 Ноября 2017
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    Спецпосланник ООН по Сирии проведет переговоры в Москве

    Женева, 22 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в конце недели планирует посетить Москву, чтобы обсудить ситуацию в арабской республике. Об этом в среду заявил глава аппарата офиса спецпосланника Майкл Контэ.

    «Он действительно намерен посетить Москву в конце недели», — пояснил он РИА Новости.

    Спецпосланник ООН по Сирии проведет переговоры в Москве

    Напомним, что 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд межсирийских переговоров, а 2 декабря в Сочи начнется конгресс национального диалога Сирии.

    Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН рассчитывает в декабре провести сразу два раунда женевских переговоров по политическому урегулированию конфликта в Сирии. Однако Де Мистура подчеркнул, что для этого ему нужна «сильная и креативная» делегация со стороны сирийской оппозиции.

    В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Политики обсудили мирный процесс и шаги по борьбе с терроризмом.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #москва #де мистура #визит
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