Спецпосланник ООН по Сирии проведет переговоры в Москве

Женева, 22 ноября. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура в конце недели планирует посетить Москву, чтобы обсудить ситуацию в арабской республике. Об этом в среду заявил глава аппарата офиса спецпосланника Майкл Контэ.

«Он действительно намерен посетить Москву в конце недели», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что 28 ноября в Женеве стартует восьмой раунд межсирийских переговоров, а 2 декабря в Сочи начнется конгресс национального диалога Сирии.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН рассчитывает в декабре провести сразу два раунда женевских переговоров по политическому урегулированию конфликта в Сирии. Однако Де Мистура подчеркнул, что для этого ему нужна «сильная и креативная» делегация со стороны сирийской оппозиции.

В понедельник президент РФ Владимир Путин встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Политики обсудили мирный процесс и шаги по борьбе с терроризмом.