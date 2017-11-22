Генсек НАТО рассказал, как приговор Младичу отразится на ситуации в регионе

Москва, 22 ноября. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал приговор бывшему командиру армии боснийских сербов генералу Ратко Младичу, приговоренному к пожизненному лишению свободы.

«Я приветствую решение трибунала ООН. Он показывает, что верховенство права действует, и ответственные за военные преступления привлекаются к ответу», — приводит РИА Новости заявление Столтенберга.

Столтенберг подчеркнул, что, по его мнению, это решение поможет странам на западе Балканского полуострова «продвинуться по пути мира и примирения». Генсек НАТО отметил, что в скором будущем регион будет более активно участвовать в «евроатлантическом сотрудничестве».

Напомним, ранее стало известно, что бывший генерал Ратко Младич проведет остаток жизни в тюрьме. Такое решение вынес международный трибунал по бывшей Югославии, обвинив Младича в нарушении законов войны, геноциде и преступлении против человечности в 1992-1995 годах на территории современной Боснии и Герцеговины.

Ратко Младич был арестован в 2011 году недалеко от Белграда — к тому моменту он на протяжении пятнадцати лет фактически скрывался, после того как НАТО потребовал выдать его.