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Google призналась в слежке за пользователями Android
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    Google призналась в слежке за пользователями Android

    16:39  22 Ноября 2017
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    Google призналась в слежке за пользователями Android

    Нью-Йорк, 22 ноября. В компании Google признались, что отслеживали перемещение пользователей гаджетов Android. В организации отметили, что это можно было осуществить даже при выключенном интернете, GPS и при отсутствии в телефонах и планшетах сим‐карт.

    Компания начала осуществлять слежку за пользователями Android с января текущего года. Как признались специалисты Google, место расположения человека можно было определить даже при выключенном на устройстве доступе к Интернету, геолокации, GPS и при отсутствии сим‐карты.

    Google определял нахождение устройства с помощью расстояния до ближайших вышек сотовой связи. Как оказалось, смартфон передавал информацию после перехода в зону действия другой вышки, включая Wi-Fi или GPS.

    Google призналась в слежке за пользователями Android

    Однако компания не хранила эту информацию. Кроме того, в Google пообещали отключить эту функцию, передает «Подмосковье 360» со ссылкой на Quartz.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #google #android #гаджет #местоположение #сбор данных
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