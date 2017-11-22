Google призналась в слежке за пользователями Android

Нью-Йорк, 22 ноября. В компании Google признались, что отслеживали перемещение пользователей гаджетов Android. В организации отметили, что это можно было осуществить даже при выключенном интернете, GPS и при отсутствии в телефонах и планшетах сим‐карт.

Компания начала осуществлять слежку за пользователями Android с января текущего года. Как признались специалисты Google, место расположения человека можно было определить даже при выключенном на устройстве доступе к Интернету, геолокации, GPS и при отсутствии сим‐карты.

Google определял нахождение устройства с помощью расстояния до ближайших вышек сотовой связи. Как оказалось, смартфон передавал информацию после перехода в зону действия другой вышки, включая Wi-Fi или GPS.

Однако компания не хранила эту информацию. Кроме того, в Google пообещали отключить эту функцию, передает «Подмосковье 360» со ссылкой на Quartz.