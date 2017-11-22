Ирак: район Тель-Афар покинули 100 тысяч суннитов

Тель-Афар, 22 ноября. Нападение шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» вызвало в районе Тель-Афар массовое бегство местных жителей.

Курские источники в провинции Киркук сообщают, что после нападения иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») на спорные территории северного Ирака район Тель-Афара покинули уже более 100 тысяч суннитов.

Представитель суннитов Мухаммед Саададин заявил, что «Хашд аш-Шааби» были созданы для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако сейчас они служат инструментом в руках иракских политиков и оказывают давление на местных жителей в спорных регионах. Сунниты не могут вернуться домой из-за опасения за свои жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.