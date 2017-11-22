Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Более 100 зданий остались без отопления в центре Перми
Весь мир
Ирак: район Тель-Афар покинули 100 тысяч суннитов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: район Тель-Афар покинули 100 тысяч суннитов

    16:39  22 Ноября 2017
    30

    Ирак: район Тель-Афар покинули 100 тысяч суннитов

    Тель-Афар, 22 ноября. Нападение шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» вызвало в районе Тель-Афар массовое бегство местных жителей.

    Курские источники в провинции Киркук сообщают, что после нападения иракской милиции «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы») на спорные территории северного Ирака район Тель-Афара покинули уже более 100 тысяч суннитов.

    Представитель суннитов Мухаммед Саададин заявил, что «Хашд аш-Шааби» были созданы для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), однако сейчас они служат инструментом в руках иракских политиков и оказывают давление на местных жителей в спорных регионах. Сунниты не могут вернуться домой из-за опасения за свои жизни.

    Ирак: район Тель-Афар покинули 100 тысяч суннитов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ирак #сунниты #шииты #хашд аш-шааби #тель-афар
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть