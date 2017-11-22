Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 

    16:23  22 Ноября 2017
    37

    Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 

    Киев, 22 ноября. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил бы только 16% голосов избирателей, если бы в стране сейчас прошли президентские выборы. 

    При этом в первом туре голосования он все равно бы стал победителем. Согласно опросу социологов, ближайшими соперниками Порошенко стали бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,4%) и музыкант Святослав Вакарчук (12,1%), сообщил РИА Новости начальник аналитического отдела «Социс» Александр Чашковский.

    Чашковский отметил, что в то же время 18% украинцев выборы бы проигнорировали. В ходе опроса они не смогли определиться с кандидатом, за которого хотели бы проголосовать.

    Исследование проводили с 28 октября по 14 ноября 2017 года четыре социологические компании. В опросе приняли участие 20 тысяч украинцев.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #выборы #украина #порошенко #президент #опрос
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть