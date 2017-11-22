Киев, 22 ноября. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил бы только 16% голосов избирателей, если бы в стране сейчас прошли президентские выборы.

При этом в первом туре голосования он все равно бы стал победителем. Согласно опросу социологов, ближайшими соперниками Порошенко стали бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,4%) и музыкант Святослав Вакарчук (12,1%), сообщил РИА Новости начальник аналитического отдела «Социс» Александр Чашковский.

Чашковский отметил, что в то же время 18% украинцев выборы бы проигнорировали. В ходе опроса они не смогли определиться с кандидатом, за которого хотели бы проголосовать.

Исследование проводили с 28 октября по 14 ноября 2017 года четыре социологические компании. В опросе приняли участие 20 тысяч украинцев.