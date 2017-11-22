Сирия ждет мира: российская армия останется в САР после завершения операции против ИГИЛ

События последних двух лет на Ближнем Востоке сильно изменили мир. Военная операция российских ВКС в Сирии, успешные миротворческие инициативы, а также твердая позиция и веское слово на политическом поприще показали, что Россия вернулась на Ближний Восток не только всерьёз, но и надолго.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по безопасности и обороне Франц Клинцевич заявил в минувший вторник о том, что российские военные базы не будут свернуты в Сирии после окончания борьбы с ИГИЛ1 («Исламское государство»1 - международная террористическая организация, её деятельность запрещена в РФ по решению Верховного суда). Однако перемены в составе группировки будут: численность контингента, вероятнее всего будет уменьшена.

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе встречи с президентом САР Башаром Асадом о том, что военные задачи практически выполнены, однако до полного разгрома террористов пока далеко. В послевоенной Сирии крупный контингент, само собой не понадобится, однако советники нужны Дамаску для восстановления армии, которая за годы войны была обескровлена и лишилась немалого количества техники. Новые поколения сирийских солдат, пусть и имеют солидный боевой опыт, имеют пробелы в военном образовании, которые требуется устранять. Потребуется помощь россиян, а именно ЦПВС, и при возникновении локальных очагов напряжения.

Эксперт, полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) прокомментировал эти события:

«Борьба с террористами в Сирии не закончится от того, что мы это объявили. Это операция по борьбе с ИГИЛ подходит к концу, а террористов там скрытых довольно много, и они будут проявляться. Надо помогать сирийской армии бороться с ними. На какое-то время ещё наши саперы будут работать по разминированию и обучать сирийских саперов, будут наши полицейские, которые находятся на линиях разграничения в зонах деэскалации, останутся наши военные советники.

Военный обозреватель считает, что Сирия и Россия не должны особенно остро реагировать на возможные препоны со стороны стран Запада – по его словам мы защищаем свои национальные интересы и нас абсолютно не интересует, что скажет Североатлантический альянс.

«В Сирии есть две наших базы, эти базы останутся при любой «погоде». Их задачу никто не снимал, и она остаётся приоритетной. А насколько контингент будет уменьшен — ну если сейчас там 40 самолётов, то сокращён будет до 10–15, точно сказать нельзя».

Сейчас представители вооруженных сил России сосредоточены на нескольких военных объектах. Два самых крупных из них, это авиабаза «Хмеймим» и база ВМФ в Тартусе, которые были дооборудованы и обновлены. Особенно база в Тартусе: если ранее это был пункт материально-технического обеспечения, то теперь это военная база, старт реконструкции которой был дан в 2015 году.

Ясно, что без полноценной точки опоры сводная эскадра не сможет эффективно действовать в регионе. И потому Тартус крайне важен, отмечает эксперт. Конечно, давние дружеские отношения России и Сирии будут развиваться и в других, более мирных сферах, однако это еще впереди. Как считает эксперт, есть несколько факторов, которые нужно учитывать при взаимоотношениях с САР:

«В Сирии должна стабилизироваться обстановка, должны быть проведены демократические выборы и принята новая конституция, тогда Россия продолжит экономическое, техническое и политическое сотрудничество с Сирией. Я думаю, что мы пришли на Ближний Восток надолго, если не навсегда».

1 Организация запрещена на территории РФ.