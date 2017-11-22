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Ракка: проамериканские курды объявили о полной зачистке трех кварталов от мин
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    Ракка: проамериканские курды объявили о полной зачистке трех кварталов от мин

    16:17  22 Ноября 2017
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    Ракка: проамериканские курды объявили о полной зачистке трех кварталов от мин

    Ракка, 22 ноября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» сообщили о восстановлении полной безопасности в трех районах города Ракка.

    Внутренние силы безопасности проамериканского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) на специальной пресс-конференции объявили, что курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) удалось полностью зачистить районы Машляб, Аль-Джазира и Аль-Тайар от взрывных устройств, оставленных боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    Многие беженцы до сих пор не могут вернуться в свои дома из-за «закладок» террористов. Есть и еще одна причина, рассказывают местные источники. В ходе освобождения города курдские отряды и авиация международной коалиции во главе с США уничтожили 80 процентов населенного пункта Ракка. Беженцам просто некуда возвращаться.

    Ракка: проамериканские курды объявили о полной зачистке трех кварталов от мин

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #курды #коалиция #ракка
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