Ракка: проамериканские курды объявили о полной зачистке трех кварталов от мин

Ракка, 22 ноября. Курды из состава «Сирийских демократических сил» сообщили о восстановлении полной безопасности в трех районах города Ракка.

Внутренние силы безопасности проамериканского вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) на специальной пресс-конференции объявили, что курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) удалось полностью зачистить районы Машляб, Аль-Джазира и Аль-Тайар от взрывных устройств, оставленных боевиками террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

Многие беженцы до сих пор не могут вернуться в свои дома из-за «закладок» террористов. Есть и еще одна причина, рассказывают местные источники. В ходе освобождения города курдские отряды и авиация международной коалиции во главе с США уничтожили 80 процентов населенного пункта Ракка. Беженцам просто некуда возвращаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.