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Ирак: появились новые подробности теракта в Туз-Хурмату
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    Ирак: появились новые подробности теракта в Туз-Хурмату

    16:01  22 Ноября 2017
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    Ирак: появились новые подробности теракта в Туз-Хурмату

    Туз-Хурмату, 22 ноября. В результате взрыва в Туз-Хурмату погибло 32 человека, еще более 75 получили ранения.

    Курдское информационное издание Rudaw сообщает, что террористический акт был совершен в населенном пункте Туз-Хурмату провинции Саллах-ад-Дин. Взрыв раздался в районе местного рынка квартала Эль-Аскари. Источник отмечает, что заминированный автомобиль был припаркован около офиса шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которое совершило нападение на спорные с курдами территории 16 октября текущего года.

    В результате нападения около 200 тысяч курдов покинули регион. При взрыве заминированного автомобиля погибло 32 человека, не менее 75 получили ранения. На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #хашд аш-шааби #туз-хурмату
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