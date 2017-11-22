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Украина
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Спорт
МОК лишил «золота» и «бронзы» Олимпиады-2014 российских скелетонистов
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    МОК лишил «золота» и «бронзы» Олимпиады-2014 российских скелетонистов

    16:03  22 Ноября 2017
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    МОК лишил «золота» и «бронзы» Олимпиады-2014 российских скелетонистов

    Лозанна (Швейцария), 22 ноября. Международный олимпийский комитет в среду лишил медалей российских скелетонистов Александра Третьякова и Елену Никитину, которые заняли первое и третье места соответственно на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

    Кроме того, МОК постановил пожизненно отстранить спортсменов от участия в Олимпийских играх в связи с допинговым скандалом.

    Бронзовые медалистки Мария Орлова и Ольга Потылицына также были пожизненно дисквалифицированы, а их спортивные результаты на ОИ-2014 признаны недействительными.

    МОК лишил «золота» и «бронзы» Олимпиады-2014 российских скелетонистов

    «Елена Никитина, Мария Орлова, Ольга Потылицына и Александр Третьяков признаны виновными в нарушении антидопинговых правил. Четыре спортсмена лишаются права на аккредитацию во всех Играх после Зимней Олимпиады в Сочи 2014 года», — говорится в сообщении МОК.

    Ранее сообщалось, что Россия может быть отстранена от Олимпиады-2018 в связи с допинговым скандалом, который разразился после ОИ-2014. Ожидается, что окончательное решение по допуску российской сборной к соревнованиям МОК примет 5 декабря.  

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #мок #допинг #дисквалификация #медали #скелетонисты
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