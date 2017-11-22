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Украина
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Общество
МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского
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    МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского

    16:19  22 Ноября 2017
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    МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского

    Москва, 22 ноября. Посольство Великобритании в России выразило соболезнования родным и близким великого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября. Об этом проинформировала в среду пресс-служба дипведомства.

    Британские дипломаты напомнили о том, что в 1989 году Хворостовский стал победителем международного конкурса «Кардиффские голоса».

    «Мы огорчены новостью о смерти Дмитрия Хворостовского. Великий певец и победитель конкурса BBC в Кардиффе «Певец мира». Наши соболезнования его семье и друзьям», — указано в сообщении.

    Как передает РИА Новости, заявление было сделано от имени министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин был большим поклонником творчества Дмитрия Хворостовского.

    Автор: Алексей Громов
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    #хворостовский #британия
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