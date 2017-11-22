МИД Великобритании выразил соболезнования в связи с кончиной Хворостовского

Москва, 22 ноября. Посольство Великобритании в России выразило соболезнования родным и близким великого российского оперного певца Дмитрия Хворостовского, который скончался 22 ноября. Об этом проинформировала в среду пресс-служба дипведомства.

Британские дипломаты напомнили о том, что в 1989 году Хворостовский стал победителем международного конкурса «Кардиффские голоса».

«Мы огорчены новостью о смерти Дмитрия Хворостовского. Великий певец и победитель конкурса BBC в Кардиффе «Певец мира». Наши соболезнования его семье и друзьям», — указано в сообщении.

Как передает РИА Новости, заявление было сделано от имени министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Saddened by the news of Dmitri Hvorostovsky's death. Great singer & winner of BBC Cardiff Singer of the World competition. Our condolences to his family and friends. — UKinRussia???????????????? (@ukinrussia) November 22, 2017

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что глава государства Владимир Путин был большим поклонником творчества Дмитрия Хворостовского.