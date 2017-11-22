Украина готова ужесточить правила пересечения границы для россиян

Киев, 22 ноября. Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Вадим Троян сообщил, что теперь в стране оснащены пункты пропуска оборудованием для введения биометрического контроля при пересечении границы иностранными гражданами, включая российских граждан.

По его совам, в настоящее время в Украине специальное оборудование получили уже более 200 пунктов пропуска.

Как отметил замглавы МВД, Киев обсуждал с миссией ЕС и с США возможность размещения украинских пограничных пунктов на границе с Российской Федерацией каждые 20 км.

1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении системы фиксации биометрических данных иностранных граждан, пересекающих украинскую границу.

Напомним, глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отказался называть Украину другом ЕС, сославшись на то, что он не политик и руководствуется фактами.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором.