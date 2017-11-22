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Украина
Украина готова ужесточить правила пересечения границы для россиян
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    Украина готова ужесточить правила пересечения границы для россиян

    16:52  22 Ноября 2017
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    Украина готова ужесточить правила пересечения границы для россиян

    Киев, 22 ноября. Заместитель главы министерства внутренних дел Украины Вадим Троян сообщил, что теперь в стране оснащены пункты пропуска оборудованием для введения биометрического контроля при пересечении границы иностранными гражданами, включая российских граждан.

    По его совам, в настоящее время в Украине специальное оборудование получили уже более 200 пунктов пропуска.

    Как отметил замглавы МВД, Киев обсуждал с миссией ЕС и с США возможность размещения украинских пограничных пунктов на границе с Российской Федерацией каждые 20 км.

    1 сентября президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны  о введении системы фиксации биометрических данных иностранных граждан, пересекающих украинскую границу.

    Напомним, глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отказался называть Украину другом ЕС, сославшись на то, что он не политик и руководствуется фактами. 

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко объяснила, почему Европа боится назвать Россию агрессором. 

    Автор: Тимур Румянцев
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    #украина #кпп
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