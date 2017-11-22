Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Политика
Чехия рискнет положением в ЕС ради выгоды от «Северного потока-2» — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Чехия рискнет положением в ЕС ради выгоды от «Северного потока-2» — эксперт

    16:10  22 Ноября 2017
    44

    «Есть за что пострадать»: Эксперт считает, что Чехия рискнет положением в ЕС ради выгоды от «Северного потока-2»

    Прага, 22 ноября. Огромная прибыль, которую может получить Чехия при реализации «Северного потока-2», укрепляет союзнические позиции Праги в отношении проекта. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

    Президент Чехии Милош Земан в эти дни посещает Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Как сообщается в документах к встрече глав двух государств, Россия может привлечь Чехию к проекту «Северный поток-2».

    РФ на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков углеводородов в Чехию, обеспечивая 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.

    Игорь Юшков в беседе с изданием «Экономика сегодня» рассказал, что Чехия выступает за реализацию проекта «Северный поток-2», и это не удивительно:

    ««Газпром» за этот транзит будет платить Чехии, в итоге она станет крупным транзитером, а также сможет покупать излишки газа — дешевого — на спотовых рынках».

    Эксперт добавил, что для Чехии «Северный поток-2» — крайне выгодный проект. 

    «Для Чехии около миллиарда долларов транзитной выручки в год  — очень большие деньги, так что есть за что пострадать», — считает эксперт. 

    Эксперт предположил, что в случае реализации проекта, Чехию будут обвинять в том, что она лоббирует интересы России ради строительства морской части газопровода. 

    «Думаю, что те прибыли, которые Чехия получит, в разы больше возможных имиджевых потерь в Европе», — резюмировал Юшков.

    Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова развивать экономические связи с Чехией.

    Автор: Юлия Кошкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #северный поток-2 #газ #чехия
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть