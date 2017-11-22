Чехия рискнет положением в ЕС ради выгоды от «Северного потока-2» — эксперт

Прага, 22 ноября. Огромная прибыль, которую может получить Чехия при реализации «Северного потока-2», укрепляет союзнические позиции Праги в отношении проекта. Такое мнение высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Президент Чехии Милош Земан в эти дни посещает Россию с официальным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Как сообщается в документах к встрече глав двух государств, Россия может привлечь Чехию к проекту «Северный поток-2».

РФ на сегодняшний день является одним из крупнейших поставщиков углеводородов в Чехию, обеспечивая 80% потребностей в газе и около 65% — в нефти.

Игорь Юшков в беседе с изданием «Экономика сегодня» рассказал, что Чехия выступает за реализацию проекта «Северный поток-2», и это не удивительно:

««Газпром» за этот транзит будет платить Чехии, в итоге она станет крупным транзитером, а также сможет покупать излишки газа — дешевого — на спотовых рынках».

Эксперт добавил, что для Чехии «Северный поток-2» — крайне выгодный проект.

«Для Чехии около миллиарда долларов транзитной выручки в год — очень большие деньги, так что есть за что пострадать», — считает эксперт.

Эксперт предположил, что в случае реализации проекта, Чехию будут обвинять в том, что она лоббирует интересы России ради строительства морской части газопровода.

«Думаю, что те прибыли, которые Чехия получит, в разы больше возможных имиджевых потерь в Европе», — резюмировал Юшков.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова развивать экономические связи с Чехией.