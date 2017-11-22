Канада поставит современное оружие Украине только с разрешения США — военный эксперт

Министр обороны Канады Харджит Саджан заявил о намерении обучить украинских солдат пользоваться современным оружием. По словам чиновника, сам факт наличия такого вооружения не даст Украине никаких преимуществ, поскольку ВСУ не будут в состоянии эффективно им пользоваться.

«В наши планы входит не только оборудование — его легко можно доставить, но без навыков использования оно будет бесполезным. В то же время мы стараемся понять, какими возможностями Вооружённые силы Украины хотят обладать, и определить, что для этого нужно», — сказал Саджан.

Также Саджан напомнил, что в настоящее время на территории Украины действуют канадские инструкторы, которые тренируют военных.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей напомнил, что арсенал вооруженных сил Канады довольно обширный.

«Канада — страна-член НАТО, поэтому ее вооруженные силы оснащены по стандартом НАТО. Вопрос заключается лишь в том, будет ли Канада реально передавать свое вооружение Украине или нет. Насколько я понимаю, пока что это вопрос политических дискуссий. В любой момент решение о поставках может быть принято», — сказал Коротченко.

Военный эксперт и полковник запаса Михаил Ходаренок в свою очередь отметил, что Канада будет поставлять современное оружие Украине только с разрешения США.

«Я думаю, не Канада будет принимать решение о поставках новейших систем вооружения Украине, а США. Поэтому пока что это не более чем желание. И пока не совсем понятно, о каких видах вооружения может идти речь. Поэтому это, как говорят дипломаты, протокол о намерениях, не более того», — заключил Ходаренок.

Напомним, ранее украинская сторона неоднократно обращалась к своим канадским партнерам с просьбой поставить свои системы вооружения. Несмотря на несколько этапов переговоров, окончательные договоренности о поставках оружия пока не достигнуты.

Стоит отметить, что Украина не единожды просила Соединенные Штаты поставить ей летальное вооружение, но никаких соглашений до сих пор не было заключено.

Ранее Конгресс США одобрил проект бюджета, который предусматривает выделение 350 миллионов долларов на военную помощь Украине. Половина этих средств будет заморожена, пока Киев не завершит реформу вооруженных сил.