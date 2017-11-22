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Украина
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Общество
РПЦ решит, сколько раз верующие могут вступать в брак
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    РПЦ решит, сколько раз верующие могут вступать в брак

    15:55  22 Ноября 2017
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    РПЦ решит, сколько раз верующие могут вступать в брак

    Москва, 22 ноября. Русская православная церковь в скором времени планирует определить, сколько раз верующий человек может заключать брак. Решение по данному вопросу вынесут на ближайшем Архиерейском соборе, сообщил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

    По его словам, в настоящее время в церкви нет системы, которая позволяла бы следить за количеством браков прихожан. Так, в РПЦ не определено, должна ли церковь учитывать только венчанные браки или также считать записи загсов. В связи с этим не определено и то, сколько раз верующий может заключать такой союз.

    Как пишет РИА Новости, Балашов отметил, что РПЦ в отношении брака до сих пор опирается на нормы, принятые больше 200 лет назад. На Архиерейском соборе, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря в московском храме Христа Спасителя, священнослужители обсудят, каким образом можно адаптировать канонические нормы к современным условиям.

    Автор: Алексей Громов
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    #рпц #брак #верующие
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