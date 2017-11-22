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Украина
Украинский профессор измерил военное отставание от России
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    Украинский профессор измерил военное отставание от России

    16:17  22 Ноября 2017
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    Украинский профессор измерил военное отставание от России

    Киев, 22 ноября. Украине потребуется порядка 100 лет, чтобы перевооружить свои войска, в то время как Россия завершит этот процесс уже к 2025 году, заявил украинский профессор журналистики Никита Василенко.

    Василенко обратил внимание, что перевооружение в России, согласно данным военного ведомства страны, завершится в 2024 или 2025 году.

    «70% российского парка будет переоснащено полностью на новые технологии, — заметил эксперт в эфире телеканала «112». — По нашим источникам, наш парк будет переоснащен с нашими темпами, в лучшем случае, через 100 лет. Я не утрирую, это официальные данные Минобороны».

    Таким образом, он отметил, что военное отставание Украины от России изменяется временным промежутком в более чем 70 лет.

    Украинский профессор измерил военное отставание от России

    Ранее посол ЕС на Украине Юг Мингарелли отметил, что страна может лишиться транша Евросоюза на 600 миллионов евро, если в ближайшие несколько дней не выполнит оставшиеся четыре условия для получения финпомощи.

    Автор: Катерина Тимошенская
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