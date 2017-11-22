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Собянин по поручению Путина провел личный прием жителей Москвы
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    Собянин по поручению Путина провел личный прием жителей Москвы

    18:00  22 Ноября 2017
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    Собянин по поручению Путина провел личный прием жителей Москвы

    Москва, 22 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению главы российского государства Владимира Путина провел личный прием жителей столицы.

    Первым к столичному градоначальнику поступило обращение Ирины Мухаметсалиховой, которая с помощью видеосвязи обратилась с просьбой о введении в эксплуатацию подъемной платформы на Радужном проезде.

    Жительница Москвы объяснила, что это нужно для облегчения передвижения граждан с ограниченными возможностями. Собянин пообещал решить проблему и в самое ближайшее время запустить подъемник.

    После этого к Собянину обратилась москвичка Елена Рогачева, которая попросила построить детскую интерактивную площадку на территории микрорайона «Град Московский». Мэр Москвы пообещал разобраться и с этой проблемой, пишет «Вечерняя Москва».

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #москва #собянин
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