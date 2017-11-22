Собянин по поручению Путина провел личный прием жителей Москвы

Москва, 22 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин по поручению главы российского государства Владимира Путина провел личный прием жителей столицы.

Первым к столичному градоначальнику поступило обращение Ирины Мухаметсалиховой, которая с помощью видеосвязи обратилась с просьбой о введении в эксплуатацию подъемной платформы на Радужном проезде.

Жительница Москвы объяснила, что это нужно для облегчения передвижения граждан с ограниченными возможностями. Собянин пообещал решить проблему и в самое ближайшее время запустить подъемник.

На приеме граждан москвичка Екатерина Ковалева просила завершить реконструкцию Богородского путепровода. Он связывал два района #ВАО: "Богородское" и "Метрогородок". Проект немного "завис" в экспертизах, и я поручил строителям ускорить. pic.twitter.com/5D7Ej3y3ro — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 22, 2017

После этого к Собянину обратилась москвичка Елена Рогачева, которая попросила построить детскую интерактивную площадку на территории микрорайона «Град Московский». Мэр Москвы пообещал разобраться и с этой проблемой, пишет «Вечерняя Москва».

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