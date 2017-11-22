Посол ЕС на Украине отказался называть Киев другом Евросоюза

Киев, 22 ноября. Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли отказался называть Украину другом ЕС, сославшись на то, что он не политик и руководствуется фактами.

Журналист «Европейской правды» в беседе с послом ЕС на Украине Хьюгом Мингарелли заметил, что в Киеве подчеркивают дружественные отношения с Брюсселем, однако дипломат воздержался от этого слова.

«Интересное сравнение: если бы я задал свой вопрос, например, Петру Порошенко, ответ был бы другой: в Украине обычно подчеркивают, что ЕС – это наш друг. А вы это слово не употребили», — сказал сотрудник издания.

В ответ на это Мингарелли подчеркнул, что Украина является партнером Евросоюза, но европейские власти использовали большое количество инструментов для поддержки Киева. А говорить о дружбе с Украиной могут только европейские политики.

«Ничего удивительного. Возможно, это определение естественно для политиков, но я не политик. Факты доказывают, что Украина и ЕС являются партнерами, важными друг для друга. При этом количество инструментов, которые задействовал ЕС для поддержки Украины, беспрецедентно», — отметил Мингарелли.

Украинские власти регулярно делают заявления о таможенном союзе с ЕС и вступлении в Шенген, однако в Брюсселе призвали смотреть на вещи объективно. Что же касается статуса Украины как страны-участницы Шенгенского соглашения, Мингарелли напомнил о ситуации в самом ЕС.

Дипломат акцентировал внимание на обсуждениях о восстановлении контроля на границах внутри Шенгена из-за волны мигрантов и террористической угрозы. Напомним, что накануне на Украине отметили годовщину «евромайдана», президент Петр Порошенко назвал главным требованием украинцев в 2013–2014 годы — «возвращение в европейскую семью».