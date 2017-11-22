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Россия готова развивать экономические связи с Чехией — Медведев
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    Россия готова развивать экономические связи с Чехией — Медведев

    15:46  22 Ноября 2017
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    Россия готова развивать экономические связи с Чехией — Медведев

    Горки, 22 ноября. Правительство РФ готово заниматься развитием экономических связей с Чехией, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

    Встреча главы правительства РФ с президентом Чехии Милошем Земаном состоялась в среду. Медведев отметил, что накануне Земан уже имел возможность обсудить «основную совокупность и политических, и внешнеполитических вопросов, и экономических вопросов» с Владимиром Путиным, однако правительство РФ готово еще раз уделить внимание развитию экономических связей с Чехией.

    Медведев заявил, что несмотря на то, что в последнее время экономические взаимоотношения двух стран «пострадали из-за сложностей между ЕС и РФ, есть и позитивные моменты, такие как восстановление торгового оборота.

    Премьер-министр РФ добавил, что активизация экономических связей полезна для граждан, бизнес-сообщества, для тех, кто занимается созданием рабочих мест, инвестированием.

    «По всем этим вопросам мы готовы к максимально продуктивному диалогу», — подытожил Медведев.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #медведев #чехия #земан
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