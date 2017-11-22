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Политика
«После Сирии зададим Украине главный вопрос»: в Госдуме призвали повторить дипломатический успех
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    «После Сирии зададим Украине главный вопрос»: в Госдуме призвали повторить дипломатический успех

    17:46  22 Ноября 2017
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    В Госдуме считают, что переговоры по Сирии решат судьбу Украины

    Обсуждая переговоры по Сирии в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», политики и эксперты пришли к выводу, что это дипломатический успех России, который может повториться и при решении украинского вопроса.

    В частности, депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что в скором времени по аналогии с переговорами по Сирии пройдут такие же плодотворные переговоры по ситуации в Европе. Участие в них примут не только европейские партнеры России, но и ее соседи, считает парламентарий.

    «Что будет с нашей любимой братской страной Украиной, надо задуматься. Почему все чаще звучат предложения остановиться, замолчать со своими бандеровскими лозунгами и высказываниями? После Сирии зададим вопрос Украине, имеет ли она право в таком состоянии, с таким руководством и с такими профашистскими организациями оставаться в прежних масштабах. И не пора ли Львов, западные области вернуть в те страны, где нет такой неуспокаивающейся профашистской идеологии и политики?» — заявил Олег Нилов.

    Его слова возмутили другого гостя телестудии – украинского политолога Вадима Карасева, который заявил, что российский депутат подводит к «нарушению принципа нерушимости границ», а сравнивать Сирию и Украину, по его мнению, вовсе неправильно.

    «Поговорил Путин с Трампом — хорошо, я не против и Украина не против. Но что касается Украины, то ее вопрос будет решаться при участии Украины. Не путайте украинский кейс с сирийским. В Украине все нормально. Да, есть нестабильность. Ну и что? Такова политическая динамика», — заявил Вадим Карасев, отметив, что санкции с России никто не снял, несмотря на ее дипломатическую активность. 

    Украинский политолог Вадим Карасев

    «Мы никогда не просили и не будем просить, чтобы санкции с нас сняли или ослабили. Вы не думайте, что там кто-то позвонил Трампу и сказал: «Вы извините, а, может, санкции как-нибудь ослабим?». Не будет такого», — объяснил украинскому политологу доктор экономический наук Никита Кричевский.  

     

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сирия #донбасс #украина #нилов #карасев
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