«После Сирии зададим Украине главный вопрос»: в Госдуме призвали повторить дипломатический успех

Обсуждая переговоры по Сирии в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», политики и эксперты пришли к выводу, что это дипломатический успех России, который может повториться и при решении украинского вопроса.

В частности, депутат Госдумы Олег Нилов уверен, что в скором времени по аналогии с переговорами по Сирии пройдут такие же плодотворные переговоры по ситуации в Европе. Участие в них примут не только европейские партнеры России, но и ее соседи, считает парламентарий.

«Что будет с нашей любимой братской страной Украиной, надо задуматься. Почему все чаще звучат предложения остановиться, замолчать со своими бандеровскими лозунгами и высказываниями? После Сирии зададим вопрос Украине, имеет ли она право в таком состоянии, с таким руководством и с такими профашистскими организациями оставаться в прежних масштабах. И не пора ли Львов, западные области вернуть в те страны, где нет такой неуспокаивающейся профашистской идеологии и политики?» — заявил Олег Нилов.

Его слова возмутили другого гостя телестудии – украинского политолога Вадима Карасева, который заявил, что российский депутат подводит к «нарушению принципа нерушимости границ», а сравнивать Сирию и Украину, по его мнению, вовсе неправильно.

«Поговорил Путин с Трампом — хорошо, я не против и Украина не против. Но что касается Украины, то ее вопрос будет решаться при участии Украины. Не путайте украинский кейс с сирийским. В Украине все нормально. Да, есть нестабильность. Ну и что? Такова политическая динамика», — заявил Вадим Карасев, отметив, что санкции с России никто не снял, несмотря на ее дипломатическую активность.