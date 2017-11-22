Маликов рассказал, почему удалил твит о смерти Хворостовского

Москва, 22 ноября. Певец и композитор Дмитрий Маликов сообщил, что опубликовал в своем Twitter новость о смерти оперного певца Дмитрия Хворостовского, поддавшись эмоциональному порыву. Именно этим объясняется то, что он удалил свой твит впоследствии.

По его словам, он не собирался становиться ньюсмейкером.

Как отметил Маликов, о смерти певца ему рассказала поэтесса Лилия Виноградова, которая была близка с Хворостовским. Она назвала ему точное время смерти — 3.36 утра по лондонскому времени, передает РИА Новости.

Я не собирался становиться ньюсмейкером с этой печальной, трагической новостью. Это были просто эмоции, простите.. — Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) November 22, 2017

Хворостовский несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он скончался в ночь на среду, ему было 55 лет. Музыкант Дмитрий Маликов первым о его смерти. Прощание Хворостовским состоится в московской консерватории.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Дмитрия Хворостовского выразил глава государства Владимир Путин.