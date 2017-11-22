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Украина
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Общество
Точка зрения радикала не может быть отражена в России — депутат ГД о фильме «Война ради Мира»
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    Точка зрения радикала не может быть отражена в России — депутат ГД о фильме «Война ради Мира»

    16:01  22 Ноября 2017
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    Точка зрения радикала не может быть отражена в России — депутат ГД о фильме «Война ради Мира»

    Точка зрения человека, уничтожавшего собственных собратьев, не может быть отражена в России, считает первый заместитель председателя комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, в нашей стране нельзя допустить показ украинского фильма «Война ради Мира».

    В ходе ток-шоу «Время покажет» в эфире Первого канала эксперты обсуждали фестиваль ART DOC Fest, на котором будет демонстрироваться снятый украинским бойцом так называемой АТО фильм «Война ради Мира». Человек, который снял киноленту, принимал участие в боевых действиях, правда, в медицинском батальоне, входящем на тот момент в состав «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ).

    «Мелькают кадры фильма, мелькает лицо молодого режиссера, который снял это. Вполне возможно, что он искренне пошел в батальон АТО и также искренне, по своим убеждениям, пошел в «Правый сектор». Но его не извиняет то, что он участвовал в братоубийстве, — считает Дмитрий Новиков. — Искренность участника боевых действий, который пришел убивать своих соотечественников ради того, чтобы навязать им свою волю, не извиняет его».

    "Точка зрения радикала не может быть отражена в России ни на телевидении, ни в кинопрокате"

    По мнению Новикова, говорить о ситуации на Украине можно много и бесконечно, однако стоит обратить внимание на то, что сейчас происходит в России.

    «Предпринимается попытка показать этот фильм не на украинском кинофестивале, а здесь, в России. На мой взгляд, точка зрения радикала не может быть отражена в России ни на телевидении, ни в кинопрокате, ни на каком-то фестивале», — резюмировал он.

    Отметим, что во время выступления Дмитрия Новикова, его неоднократно пытались перебить украинская журналистка Янина Соколовская и директор Открытого клуба «Международный диалог» Григорий Амнуэль, однако ведущий ток-шоу Артем Шейнин не дал им слова.

    Ранее зампред Госдумы Петр Толстой в своем обращении усомнился в том, что данный фильм должен быть показан на территории России.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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