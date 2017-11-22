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Украина
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Политика
Сигнал Западу: Пушков рассказал о создании системы обороны в информационной войне
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    Сигнал Западу: Пушков рассказал о создании системы обороны в информационной войне

    15:40  22 Ноября 2017
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    Сигнал Западу: Пушков рассказал о создании системы обороны в информационной войне

    Москва, 22 ноября. Закон о СМИ-иноагентах создает систему обороны России в информационной войне, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

    По словам сенатора, закон о СМИ-иноагентах особенно важен, поскольку создает законодательную базу для мер, которые российская исполнительная власть может применять в отношении иностранных СМИ. Кроме того, данный закон, считает Пушков, является сигналом Западу: он позволит ответить на информационную агрессию других государств.

    «Мы защищаем наши СМИ за рубежом, мы создаём, я бы сказал, систему обороны против информационной войны. Мы даём понять всем зарубежным государствам, что, если будут применены дискриминационные меры в отношении наших СМИ за рубежом, то последует точно такая же реакция. Это, кстати, сигнал некоторым европейским странам, где заигрываются идеи пойти по американскому пути», — сообщил Пушков RT.

    Напомним, ранее в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что действие закона о СМИ-иноагентах будет контролироваться как минимум в течение года.

    Автор: Алексей Громов
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    #пушков #информационная война #сми-иноагенты
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