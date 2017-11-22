Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»

Москва, 22 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Варшава подписала первое соглашение с Вашингтоном на поставку сжиженного газа. Об этом сенатор написал в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Он подчеркнул, что рад за польскую страну и ее контракт на поставку газа.

Рад за Польшу - заключила контракт на пост. сланцевого газа из США. Пусть заключит хоть с Тасманией,лишь бы успокоилась по поводу Сев.потока — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 22, 2017

«Рад за Польшу — заключила контракт на поставку сланцевого газа из США. Пусть заключит хоть с Тасманией, лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока», — написал Пушков.

Напомним, в среду стало известно, что Польша подписала соглашение с США о поставках сжиженного газа сроком на пять лет. Подписанный контракт стал первым из запланированных. Как отмечает польская сторона, газ из США должен заменить российское голубое топливо.

Варшава регулярно заявляла о том, что российский газ якобы «угрожает энергетической безопасности страны». Минувшим летом польское руководство сообщало, что может полностью отказаться от поставок газа из РФ.