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Украина
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Экономика
Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»
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    Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»

    15:50  22 Ноября 2017
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    Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»

    Москва, 22 ноября. Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что Варшава подписала первое соглашение с Вашингтоном на поставку сжиженного газа. Об этом сенатор написал в своем микроблоге социальной сети Twitter. 

    Он подчеркнул, что рад за польскую страну и ее контракт на поставку газа.

    «Рад за Польшу — заключила контракт на поставку сланцевого газа из США. Пусть заключит хоть с Тасманией, лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока», — написал Пушков. 

    Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»

    Напомним, в среду стало известно, что Польша подписала соглашение с США о поставках сжиженного газа сроком на пять лет. Подписанный контракт стал первым из запланированных. Как отмечает польская сторона, газ из США должен заменить российское голубое топливо.

    Пушков о поставках газа США в Польшу: Лишь бы успокоилась по поводу «Северного потока»

    Варшава регулярно заявляла о том, что российский газ якобы «угрожает энергетической безопасности страны». Минувшим летом польское руководство сообщало, что может полностью отказаться от поставок газа из РФ.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #сша #польша #пушков #газ #северный поток
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