Ливан: премьер аль-Харири не торопится уйти в отставку

Бейрут, 22 ноября. Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири заявил, что не торопится уходить со своего поста.

Во время своего выступления в Бейруте после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном аль-Харири сообщил прессе, что на самом деле подал главе государства прошение о своей отставке. Аун попросил аль-Харири не торопиться до проведения дополнительных консультаций и премьер согласился, пишет сирийское издание «САНА».

Ранее сообщалось, что аль-Харири заявил о своей отставке 4 ноября, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Президент Ливана не принял отставки, считая, что аль-Харири сделал заявление под давлением саудитов, которые пытаются вмешаться во внутреннюю политику страны.