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Ливан: премьер аль-Харири не торопится уйти в отставку
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    Ливан: премьер аль-Харири не торопится уйти в отставку

    15:58  22 Ноября 2017
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    Ливан: премьер аль-Харири не торопится уйти в отставку

    Бейрут, 22 ноября. Премьер-министр Ливана Саад аль-Харири заявил, что не торопится уходить со своего поста.

    Во время своего выступления в Бейруте после встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном аль-Харири сообщил прессе, что на самом деле подал главе государства прошение о своей отставке. Аун попросил аль-Харири не торопиться до проведения дополнительных консультаций и премьер согласился, пишет сирийское издание «САНА».

    Ранее сообщалось, что аль-Харири заявил о своей отставке 4 ноября, находясь в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Президент Ливана не принял отставки, считая, что аль-Харири сделал заявление под давлением саудитов, которые пытаются вмешаться во внутреннюю политику страны.

    Ливан: премьер аль-Харири не торопится уйти в отставку

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #саад аль-харири #мишель аун #ливан
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