Сирия сегодня: Израиль отметил вклад России в борьбу с ИГИЛ, боевики обстреляли столицу САР

Сирия, 22 ноября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил значительный вклад России в борьбу с группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в РФ — прим. ед.) в Сирии. Боевики обстреляли два квартала Дамаска. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

Израиль оценил усилия России

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Российская Федерация очень много сделала для уничтожения боевиков террористической группировки ИГИЛ1 на территории Сирийской арабской республики.

«Я считаю, что международные усилия по разгрому ИГ1 были очень важны для будущего Сирии, Ближнего Востока и всего мира. Россия сыграла важную роль в этих усилиях. Здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул представитель Иерусалима.

При этом Нетаньяху сообщил, что стабилизация военно-политической обстановки в САР, мир в этой ближневосточной стране зависят от того, удастся ли теперь Дамаску «не допустить проникновение и укрепление в Сирии еще одного элемента исламского экстремизма».

Обстрел столицы Сирии

Радикальные исламисты из Восточной Гуты решили вновь нарушить режим перемирия и обстреляли два района сирийской столицы.

Как сообщают источники в военных кругах, в результате подрыва одной из ракет в квартале Джаромана, от тяжелых осколочных ранений погиб мужчина. В другом районе — Аль-Дувеля, боевой блок ракеты подорвался у здания начальной школы. Учебное заведение получило серьезные повреждения, однако не рухнуло. При этом дети не пострадали.

Напомни, накануне исламисты радикального толка произвели обстрел спортивного центра в Дамаске. Во время этого нападения более десяти человек получили серьезные осколочные ранения, а два жителя погибли. Все жертвы обстрела были членами сирийской сборной по дзюдо.

Де Мистура надеется на переговоры по САР

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура собирается до конца 2017 года провести два раунда межсирийских переговоров в Женеве.

«Я намерен провести не один, а два раунда переговоров в декабре в Женеве. Но для этого мне нужна сильная и креативная делегация сирийской оппозиции», — подчеркнул спецпосланник.

Напомним, выступая в ООН в октябре этого года, де Мистура сообщил, что восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве стартует 28 ноября. При этом в начале ноября женевское отделение Организации объединенных наций объявило об открытии аккредитации на восьмой раунд переговоров. Пресс-служба офиса сообщила, что по организационным причинам аккредитация будет выдаваться на срок в две недели.

Также стало известно, что первый этап начнется 28 ноября и закончится 1 декабря, второй этап начнется 8 декабря.

1 Организация запрещена на территории РФ.