В Анкаре объяснили, почему НАТО не должно мешать поставкам С-400

Анкара, 22 ноября. У Североатлантического альянса (НАТО) нет никаких оснований мешать поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом рассказал в среду депутат Великого национального собрания страны Мурат Байбатур.

Ранее представитель Военно-воздушных сил США Хейди Грант заявила о том, что Анкару могут лишить доступа к технологиям НАТО в том случае, если турецкая сторона закупит российские ЗРК.

Однако Байбатур указал на то, что некоторые страны-члены альянса давно используют комплексы, которые произведены вне НАТО.

«Греция использует комплексы С-300. Если к Греции вопросов нет, а по отношении к Турции возникает беспокойство, то это двойные стандарты... Ни у кого нет права оспаривать решения, которые Турция принимает в отношении собственной безопасности», — цитирует слова парламентария РИА Новости.

Напомним, первую партию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция получит уже в 2019 году.