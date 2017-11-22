Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Только 16% украинцев готовы проголосовать за Порошенко на выборах — опрос 
Политика
В Анкаре объяснили, почему НАТО не должно мешать поставкам С-400
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Анкаре объяснили, почему НАТО не должно мешать поставкам С-400

    15:54  22 Ноября 2017
    70

    В Анкаре объяснили, почему НАТО не должно мешать поставкам С-400

    Анкара, 22 ноября. У Североатлантического альянса (НАТО) нет никаких оснований мешать поставкам российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию. Об этом рассказал в среду депутат Великого национального собрания страны Мурат Байбатур.

    Ранее представитель Военно-воздушных сил США Хейди Грант заявила о том, что Анкару могут лишить доступа к технологиям НАТО в том случае, если турецкая сторона закупит российские ЗРК.

    Однако Байбатур указал на то, что некоторые страны-члены альянса давно используют комплексы, которые произведены вне НАТО.

    «Греция использует комплексы С-300. Если к Греции вопросов нет, а по отношении к Турции возникает беспокойство, то это двойные стандарты... Ни у кого нет права оспаривать решения, которые Турция принимает в отношении собственной безопасности», — цитирует слова парламентария РИА Новости.

    Напомним, первую партию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 Турция получит уже в 2019 году.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #турция #нато
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть