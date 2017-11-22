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Лещенко о Хворостовском: Он был борцом, сражался все время
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    Лещенко о Хворостовском: Он был борцом, сражался все время

    15:24  22 Ноября 2017
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    Лещенко о Хворостовском: Он был борцом, сражался все время

    Москва, 22 ноября. Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал уход из жизни оперного певца Дмитрия Хворостовского.

    «Очень печальное событие для всех, кто любил величайшего певца современности Дмитрия Хворостовского», — сказал Лещенко.

    Лещенко отметил, что Хворостовский был «артистом просто от Бога», но при этом «реальным, земным человеком, лишенным начисто спеси какой-то», передает РЕН ТВ.

    «В жизни он был нормальным, простым парнем», — отметил певец.

    Лещенко вспомнил последнюю встречу с Хворостовским, которая состоялась за кулисами на «Новой волне». Певец рассказал, что в их разговоре с Дмитрием «было настроение какой-то глубинной ироничности»:

    «Он был просто величайше чувственный и предметный человек. Его какая-то глубинность душевная и академичность, она чувствовалась».

    Лев Лещенко отметил, что Хворостовский мужественно сражался с болезнью: «Он до конца дней своих сопротивлялся. Он был борцом. Он сражался все время».

    Также Лещенко добавил, что оперный певей успешно представлял российское искусство за рубежом «так, как его никто, пожалуй, не представлял».

    Лещенко выразил соболезнования всем родным, близким, поклонникам Хворостовского.

    Ранее подруга Хворостовского рассказала о последних днях певца. В последние дни жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский не мог говорить, но все слышал и понимал.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #хворостовский #лещенко
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