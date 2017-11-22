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Украина
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ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса
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    ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса

    16:02  22 Ноября 2017
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    ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса

    Киев, 22 ноября. Вооруженные силы Украины заявили, что смогли якобы захватить на линии фронта в Донбассе несколько поселков и стратегических высот. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский волонтер Юрий Мысягин.

    По данным Мысягина, ВСУ осуществили «внезапные военные действия» в районе Светлодарска. В результате украинские войска, по его словам, смогли якобы захватить несколько поселков, а также стратегических высот.

    «В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились», — добавил украинский волонтер.

    ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса

    Мысягин констатировал, что в захвате территорий участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также националисты штурмового батальона «Айдар».

    В ЛНР эту новость на данный момент не комментировали.

    Ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о четырех обстрелах с позиций ВСУ территории ЛНР.

    Автор: Катерина Тимошенская
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