ВСУ заявили о «внезапном» захвате крупных территорий Донбасса

Киев, 22 ноября. Вооруженные силы Украины заявили, что смогли якобы захватить на линии фронта в Донбассе несколько поселков и стратегических высот. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский волонтер Юрий Мысягин.

По данным Мысягина, ВСУ осуществили «внезапные военные действия» в районе Светлодарска. В результате украинские войска, по его словам, смогли якобы захватить несколько поселков, а также стратегических высот.

«В результате этой операции у нас появились новые позиции размером несколько квадратных километров, на которых мы уже успешно закрепились», — добавил украинский волонтер.

Мысягин констатировал, что в захвате территорий участвовали военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также националисты штурмового батальона «Айдар».

В ЛНР эту новость на данный момент не комментировали.

Ранее в оборонном ведомстве Луганской народной республики заявили о четырех обстрелах с позиций ВСУ территории ЛНР.