IKEA отзовет комоды Malm после гибели ребенка в США

Стокгольм, 22 ноября. Шведская компания IKEA отзывает серию комодов Malm в США после гибели двухлетнего ребенка, на которого упал этот самый комод.

По информации Business Insider, компания планирует собрать все комоды, изготовленные в период с 2002 по 2016 годы. Вместо старых комодов покупатели получат деньги или наборы для крепления.

Представители IKEA отметили, что мебель не принесет никакого вреда, если покупатели будут следовать всем инструкциям и правильно ее устанавливать.

В пресс-службе представительства IKEA в РФ сообщили, что мебель в нашей стране отзываться не будет, поскольку не было зафиксировано ни одного смертельного случая с участием комода Malm.