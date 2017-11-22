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Украина
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Общество
IKEA отзовет комоды Malm после гибели ребенка в США
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    IKEA отзовет комоды Malm после гибели ребенка в США

    15:18  22 Ноября 2017
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    IKEA отзовет комоды Malm после гибели ребенка в США

    Стокгольм, 22 ноября. Шведская компания IKEA отзывает серию комодов Malm в США после гибели двухлетнего ребенка, на которого упал этот самый комод.

    По информации Business Insider, компания планирует собрать все комоды, изготовленные в период с 2002 по 2016 годы. Вместо старых комодов покупатели получат деньги или наборы для крепления.

    Представители IKEA отметили, что мебель не принесет никакого вреда, если покупатели будут следовать всем инструкциям и правильно ее устанавливать.

    В пресс-службе представительства IKEA в РФ сообщили, что мебель в нашей стране отзываться не будет, поскольку не было зафиксировано ни одного смертельного случая с участием комода Malm.

    Автор: Дима Оленин
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    #ikea #комод
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