МИД Франции прояснил вопрос с дипломатическим иммунитетом Керимова

Париж, 22 ноября. Дипломатический иммунитет члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, распространяется только на деятельность в рамках его официальных полномочий. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

«Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей», — цитирует РИА Новости представителя французского внешнеполитического ведомства.

Ромате-Эспань отметила, что определить, были ли вменяемые Керимову действия совершены в рамках его официальных полномочий, предстоит судье.

Напомним, крупный российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан полицией Франции в Ницце. По информации СМИ, арест бизнесмена может быть связан с уклонением от уплаты налогов на территории страны.

Отметим, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, комментируя задержание Керимова, назвала этот шаг французских властей возможным началом «охоты» западных стран на представителей российского бизнеса.