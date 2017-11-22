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Политика
МИД Франции прояснил вопрос с дипломатическим иммунитетом Керимова
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    МИД Франции прояснил вопрос с дипломатическим иммунитетом Керимова

    15:30  22 Ноября 2017
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    МИД Франции прояснил вопрос с дипломатическим иммунитетом Керимова

    Париж, 22 ноября. Дипломатический иммунитет члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, задержанного во Франции, распространяется только на деятельность в рамках его официальных полномочий. Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Аньес Ромате-Эспань.

    «Господин Сулейман Керимов в качестве представителя иностранного государства пользуется иммунитетом от иностранной уголовной юрисдикции лишь по действиям, совершенным при исполнении должностных обязанностей», — цитирует РИА Новости представителя французского внешнеполитического ведомства.

    Ромате-Эспань отметила, что определить, были ли вменяемые Керимову действия совершены в рамках его официальных полномочий, предстоит судье.

    Напомним, крупный российский предприниматель и член Совета Федерации Сулейман Керимов был задержан полицией Франции в Ницце. По информации СМИ, арест бизнесмена может быть связан с уклонением от уплаты налогов на территории страны.

    Отметим, спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко, комментируя задержание Керимова, назвала этот шаг французских властей возможным началом «охоты» западных стран на представителей российского бизнеса. 

    Автор: Федор Веснин
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    #арест #иммунитет #ницца #керимов
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