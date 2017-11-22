Хлопонин рассказал, сколько фальсифицированного коньяка пьют россияне

Москва, 22 ноября. ГОСТ на коньячную продукцию, выпускаемую в России, нуждается в ужесточении, поскольку не в состоянии поставить преграду на пути производителей контрафакта. О необходимости изменения положений в ГОСТ заявил вице-премьер Александр Хлопонин, который в правительстве курирует алкогольную отрасль России.

Как заявил Хлопонин, по его данным до 40% коньячной продукции в России является фальсификатом, приготовленным не из натурального сырья. Вице-премьер рассказал, что дал поручение четырем ведомствам — Минфину, Росстандарту, Росаккредитации и Роскачеству — проработать этот вопрос и добиться сокращения количества фальсификата на рынке.

Как заявили газете «Известия» в Роскачестве, на российском рынке может наблюдаться «легальная фальсификация», поскольку в ГОСТ никак не прописано, какого происхождения должны быть используемые для получения коньяка спирты. В Роскачестве согласны с предложением Хлопонина менять госстандарт.

Между тем производители коньячной продукции уверены, что действующий ГОСТ не надо кардинально менять — следует лишь внести дополнения, касающиеся методов проверки сырья.