Он все понимал: подруга Хворостовского рассказала о последних днях певца

Москва, 22 ноября. В последние дни жизни оперный певец Дмитрий Хворостовский не мог говорить, но все слышал и понимал, сообщила близкая подруга артиста поэтесса Лилия Виноградова.

Вместе с семьей Хворостовского Лилия Виноградова находилась в лондонском хосписе, где в ночь на 22 ноября умер певец.

«С воскресенья я в Лондоне, была рядом, сутками… Ну вот, его больше нет. Но он остался навсегда. Это огромный, огромный, огромный артист. Это национальная гордость, достояние России. Все должны им гордиться. Это достояние планеты», — приводит ее слова «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Виноградова также отметила, что Хворостовский до конца боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. В июне, несмотря на советы медиков отказаться от выступлений, певец провел концерт в родном Красноярске. Как рассказала поэтесса, Хворостовский постоянно репетировал и распевался, пока мог это делать.

Последние дни жизни певец провел в очень тяжелом состоянии. Он уже не мог разговаривать, но был в сознании, все слышал и понимал.

«Он не мог говорить. Но он слышал и все понимал. Он глазами отвечал, он головой кивал «да» или «нет». Он видел нас всех. Он конечно же находится под воздействием седативных препаратов, обезболивающих, морфия и прочего, но он был в себе, он все понимал», — рассказала Лилия Виноградова.

Напомним, Дмитрий Хворостовский несколько лет боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Он скончался в ночь на среду, ему было 55 лет. Первым о смерти Хворостовского сообщил музыкант Дмитрий Маликов. Позже семья артиста подтвердила в социальных сетях сообщения о его кончине.